Çorum'da 30 milyonluk yatırım yol sonuna kadar tamamlanacak

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum’da yapımı devam eden Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yapımı devam eden Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi inşaatında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ile birlikte incelemelerde bulundu.

Çorum ölçeğindeki illerin hiçbirinde olmayan böylesi önemli bir sağlık kuruluşunu Çorum’a kazandırdıklarını anlatan Milletvekili Kaya, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin 1450 metrekare taban oturumu üzerine bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere toplam 4 bin 660 metrekare inşaat alanına sahip olduğunu dile getirdi.

5 Ocak 2022 tarihinde yapımına başlanan Onkoloji Hastanesi inşaatında çalışmaların aksatılmadan sürdürüldüğünü söyleyen Milletvekili Kaya, 320 günde tamamlanması gereken inşaatın Kasım ayı içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

30 milyon 819 bin TL bedelle ihale edilen inşaatın tamamlanmasıyla birlikte Çorum’un çok önemli bir sağlık kuruluşuna kavuşacağının altını çizen Milletvekili Kaya, bina içerisinde kemoterapi salonu, iyot odaları. Speet çekim alanları, 12 poliklinik odası başta olmak üzere bir onkoloji hastanesinde bulunması gereken tüm cihazların yer alacağının söyledi.

Kaya, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin açılmasıyla birlikte Çorum’da her yaşta kanser hastasının tedavi görebileceğini vurgularken, böylece Ankara ve Samsun başta olmak üzere kanser hastalarının başka kentlere sevkinin de önüne geçileceğini dile getirdi. Kaya, Çorum Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nden Çorum’un yanı sıra çevre il ve ilçelerin de istifade edebileceğini de sözlerine ekledi.