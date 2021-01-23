Çorum'da 9 bin kişi aşı oldu

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Çorum'da bugüne kadar 9 bin kişinin aşı olduğunu açıkladı.

Covid-19 Pandemik aşılama kapsamında Çourm'da ilk aşamada, sağlık personeli, huzurevleri ile bakım evlerinde kalan vatandaşlarla bu vatandaşların bakımında görev alan personelin aşılamalarının tamamlandığını aktaran Sobacı;

"Bu hafta itibari ile önce 90 yaş ardından 85 yaş üstü vatandaşlarımıza aşılama programı başlatılmıştır. Bu güne kadar yaklaşık 1.750 kişinin aşıları evlerinde yapılmış, hafta sonları dahil mobil ekiplerimizce aşılama faaliyetleri devam etmektedir. İlimizde toplam aşı olan kişi sayısı 9 binin üzerine çıkmıştır. Aşı sırası geldikçe, aşı olmak isteyen vatandaşlarımız MHRS veya Alo 182’yi arayarak randevu almaları gerekmektedir. 85 yaş üstü kişilerden evlerinde aşı olmak isteyenler randevu alırken İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Aşı Birimlerinden randevu oluşturmaları gerekmektedir. Herhangi bir sağlık kuruluşuna giderek aşı yaptırmak isteyenler ise aynı şekilde hastanelerden veya Aile Hekimlerinden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir." ifadelerini kullandı

