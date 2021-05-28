Çorum'da bugüne kadar 1086 kişi virüsten hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Çorum Web Tv'de Şehir Sohbetleri programında Turhan Candan'ın konuğu olan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Çorum'da koronavirüsün başladığı Mart 2020'den bu yana 1086 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÇORUM'DA HER 8 KİŞİDEN 1'İ VİRÜSE YAKALANDI

Çorum'da bugüne kadar 71 bin 179 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını aktaran Sobacı, her 8 kişiden birinin virüse yakalandığını ifade etti.

Aşının önemine dikkat çeken Sobacı; "Ben de bu virüse yakalandım. 2 kere aşı oldum ve yoğun bakıma kadar düşmedim. Şeker, tansiyon ve kalp hastalığım olmasına rağmen aşı olduğum için biraz daha hafif atlattım." diyerek aşı sırası gelipte aşısı olmayan vatandaşların bir an önce olması gerektiğini söyledi.

Aşılama ile birlikte Ekim ayında rahatlama olacağını dile getiren Sobacı,"Çorum'un 3'te 1 aşılandı, 3'te 2'sinin henüz bağışıklığı yok. Herkese yetecek kadar aşılar önümüzdeki aylarda gelecek. Yoğun bir aşılama ve yerli aşılarla birlikte bu süreci inşallah atlatacağız. Tedbirleri elden bırakmamalıyız." diye konuştu

Çorum'da İngiliz ve Afrika varyantı görüldüğünü belirten Sobacı, Hindistan varyantının ise görülmediğini kaydetti.