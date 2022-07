Çorum'da doktorlar öldürülen meslektaşları için eylem yaptı

FATİH BATTAR

Çorum’da Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın katledilmesine tepki gösteren sağlıkçılar iş bıraktı.

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösteren Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor ve sağlık çalışanları iş bırakma eylemi yaptı.

Sabah saatlerinde hastane önünde toplanan doktorlar ve sağlıkçılar, basın açıklamalı eylem yaparak, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı protesto etti.

Çorum Tabip Odası, Sağlık Sen, Türk Sağlık Sen, Sağlık Emekçileri Sendikası, Öz Sağlık İş, Genel Sağlık İş ve Çorum Aile Hekimleri Derneği adına ortak bir basın bildirisi okuyan Dr. Özgür Koçak; “6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi’nde görev yapmakta olan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya, silahlı bir saldırganın saldırısına maruz kalarak, yaşamını yitirmiştir. Bu elim olay, “sağlık emekçilerine yöneltilen saldırıların” ne ilkidir ve ne acıdır sonuncusu da olmayacaktır.” dedi

‘Sahanın ve sağlık emekçilerinin sorunlarına çözüm bulma odaklı hareket edilmedikçe, ne yazık ki; bu ve benzeri olayların tekrar etmesi muhtemeldir.’ diyen Koçak, sağlık çalışanlarının şiddete uğramaması için atılacak adımlar belli olduğunu ifade ederek; “Yıllardır söylene gelen çalışmalar ve kanunlar raflarda beklerken sağlık çalışanları canları pahasına hizmet etmeye devam etmektedir. Ülkemizde AVM’lere girerken X-Ray Cihazlarından geçerken maalesef hastanelere ısrarla X-RAY konulmamaktadır. X- RAY ile korunamayacağımızı da biliyoruz. Sağlık çalışanlarını ötekileştirdiniz. Hastalarla düşman gibi gösterdiniz. Her sağlık çalışanı da toplumun bir ferdidir; hatta annedir, babadır, evlattır, her şeyden önce bir candır. Bizim için ne daha kıymetli? Raflardaki kıyafetler mi? Biz neyi daha iyi korumalıyız? En çabuk vazgeçebildiğimiz yaşam mı? Yürürlükte olan kanun maddeleri Sağlıkta şiddeti önlemek için yeterli değildir. Daha kaç sağlık emekçisinin canına mal olacağı da bilinmemektedir. Bu nida bir çaresizlikle değil bir inatla atılmaktadır. Doktor olabilmek için biz inat etmeyi öğrendik. Tembellikle inatlaştık. Konfor arzumuzla inatlaştık. Uyku ile inatlaştık. Sorularla, sınavlarla inatlaştık. Doktor olduk hastalıklarla, umutsuzlukla inatlaştık. Çünkü biz her canın rahat etmesini, sağlıkla sıhhatle, neşeyle var olmasını diledik. Biz yaşamı, bir hediye olarak kabul ettik ve bu hediyenin devamı için pek çok şeyle savaştık. O en kıymetli şey, sağlık içindi tüm mücadelemiz. Bu mücadeleyi kazanmak için zamanla yarıştık, mikroplarla savaştık. Biz yaşatmak için çırpındık, çırpınıyoruz. Peki bu muydu hakkımız? Her meslek birbirinden kıymetli, değerli. Meslekler arasında bir hiyerarşi oluşturmak değil derdimiz. Ancak hepimiz biliyoruz, en yoğun emek ve zaman, doktor olmak için harcanmakta. Biz sağlık için, her canın yaşam hakkı için; verdiğimiz mücadelede yalnızca hastalıklarla uğraşmak istiyoruz. Biz hastanın, sadece hastalığıyla uğraşmak istiyoruz. Biz savaşımızı hastanın kendisiyle ya da bir hasta yakını ile değil sadece ve sadece hastalıkla ile vermek istiyoruz. Bu nida, bu haykırış insanımıza. Bu söz bir hatırlatma. Doktorlarınızı küstürerek, kaçırarak, öldürerek hastalıklarınızı iyileştiremezsiniz. Bir doktor öldüğünde, pek çok insan sağlığa ulaşma hakkından biraz daha uzaklaşmış olur. Bir doktor öldüğünde harcanan onca emek ve tecrübe yok olmuş olur. Bir doktor öldüğünde, yaşam için savaşan bir insan kaybedilir. Ve evet biz sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçların ceza tanımlarının yapılmasını bekliyoruz. Sinirleri bozulan bir hastanın ya da hasta yakının işimizi yapmamıza engel olmasını istemiyoruz. Biz emeğimize, sağlığımıza, yaşam hakkımıza sahip çıkılmasını istiyoruz. Biz bu sistematik şiddetin çözümü artık gerçekleşsin diye haykırıyoruz. Tüm sağlık şehitlerini rahmetle anıyoruz. Hepimizin başı sağolsun.” ifadelerini kullandı

Basın açıklamasına Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi, Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Fatih Gök, Genel Sağlık İş Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Çiftçi, hastane çalışanları ve doktorlar katıldı.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022, 19:09