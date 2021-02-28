Çorum'da iki öğretmen ve 6 öğrencide mutasyonlu virüs çıktı

EROL TAŞKAN

Çorum´da iki öğretmende ve 6 öğrencide mutasyonlu virüs tespit edildi.

Çorum´un Dodurga ilçesinde görevli iki öğretmen ve 6 öğrencide mutasyonlu virüs tespit edildi. İlk olarak bir öğretmen rahatsızlık hissiyle hastaneye müracaat ettikten sonra, sonucun mutasyonlu virüs olduğunun anlaşılmasıyla temaslı kişilere de test yapıldığı öğrenildi.

Yapılan test sonucuna göre aynı okulda görevli bir öğretmende ve 6 öğrencide testlerin pozitif çıkmasıyla, mutasyon testi uygulandı. Test sonuçlarının mutasyonlu virüs olarak tespit edildiği öğrenilen öğretmen ve öğrenciler karantina altına alındı.

Öte yandan ilçe kaymakamlığının aldığı kararla 15 Şubat tarihinde ilçede başlayan yüzyüze eğitime iki hafta ara verildi. Eğitimin uzaktan eğitim şeklinde devam edeceği kaydedildi. Altı öğrenciden üçünün 7. sınıf, üçünün de 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021, 22:18