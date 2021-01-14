Çorum'da ilk aşılar vurulmaya başlandı

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da ilk koronavirüs aşıları vurulmaya başlandı.

Çin’den Türkiye’ye getirilen korona virüs aşısı bugün Çorum’da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde oluşturulan özel aşı odalarında hazırlık çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı. Aşı odasına gelenlere görevli hemşireler tarafından sorular yöneltildi ve aşı formu dolduruldu. Formların doldurulmasının ardından da aşılar sağlık çalışanlarına vuruldu.

Çorum’da salgınla mücadeleyi yöneten İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Gülhan ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş da aşı merkezine gelerek aşılanma işlemlerini gerçekleştirdiler.

‘5 GÜN İÇİNDE AŞILAMA ÇALIŞMALARININ BİTMESİNİ PLANLIYORUZ’

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, 5 gün içinde aşılama çalışmalarının bitmesini planladıklarını söyledi.

Yoğunluk oluşmaması açısından 20 noktada aşı odası oluşturduklarını ifade eden Başhekim Sezikli, günlük ortalama 1900 sağlık personeline aşı yapılmasını planladıklarını belirterek, “Günlük kapasitemizi artırabiliriz. Tüm aşılarımız MHRS’den alınan randevuya göre yapılmakta. Randevuya istinaden kişinin isteğine göre kendi belirleyeceği odada aşısını yaptırabiliyor. Şu ana kadar her hangi problem yaşamadık. 5 gün içinde aşılama çalışmalarının bitmesini planlamaktayız” dedi.

‘AŞI SIKINTIMIZ YOK’

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, aşı yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sobacı, Çorum’da 8 bin civarında sağlık çalışanı olduğunu, 9 bin civarında da aşı geldiğini ifade ederek aşı sıkıntısı olmadığını söyledi.

Bir sağlık çalışanı olarak aşı sürecinin başlamasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Ömer Sobacı, “Biliyorsunuz aşının yüzde 50’nin üzerinde koruyucu etkisi var. Çok şükür bugünleri gördük. Bütün sağlıkçıların imdadına yetişti. Ancak yine de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bundan imtina etmememiz lazım. Aşıyla birlikte inşallah ufukta ışık gördük. Toplumda rahatlama olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021, 14:37