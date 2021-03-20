Çorum'da korkutan tablo

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilin güncel risk haritasını paylaştı. Paylaşılan verilerine Çorum'da vaka sayısı geçtiğimiz haftaya göre 2 kat arttı. 13-19 Mart vaka sayılarına göre Çorum'da geçtiğimiz hafta yüzbinde 73 olan vaka sayısı bu yüzbinde yüz barajını geçerek 138 oldu. Geçtiğimiz haftalarda orta riskli iller arasında yer alan Çorum, yüksek riskli iller grubuna girdi. Karadeniz bölgesinde vaka sayıları artmaya devam ederken, bu kervana Çorum'da katıldı.

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu..