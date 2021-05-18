Çorum'da vaka sayısı 100 binde 129'a kadar düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı.

Açıklanan tabloya göre Çorum'da 8-14 Mayıs tarihlerinde vaka sayısı 100 binde 129'a kadar düştü. Geçtiğimiz hafta 100 binde 218 olan vaka sayımız bu hafta 100 binde 129'a geriledi. 29 Nisan'dan başlayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 100 binde 475'e çıkan vaka sayımız, kısıtlama ve denetimlerle birlikte bu hafta 100 binde 129'a kadar düştü.

8-14 Mayıs haftasına ait haritayı paylaşan Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor."

Öte yandan Koca, eğitim sektöründeki aşılamaya değinerek, "Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz." dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021, 19:17