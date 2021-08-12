Çorum'da vaka sayısı 100 binde 175'e yükseldi

M.BURAK YALÇIN

Sağlık Bakanlığı, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerine ait il bazında her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka güncel sayılarını yayımladı.

Çorum’da geçen hafta 100 bin kişide 121 olan haftalık vaka sayısı, bu hafta 175,27’ye yükseldi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da vaka sayılarında yükseliş devam ediyor. Vali Mustafa Çiftçi geçtiğimiz hafta bir açılışta yaptığı konuşmada Çorum’da vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek, vatandaşları uyarmıştı. Çorum’un önümüzdeki günlerde kırmızı kategorideki iller arasında yer alacağını belirten Çiftçi, aşı olmayan vatandaşları aşı olmaya davet etmişti. Uyarılara rağmen, Çorum’da vaka sayılarındaki yükseliş bu hafta da devam etti.

Bu arada aşı tablosunda Çorum’da birinci ve ikinci doz aşı olanların sayısı 600 bini geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yine aşı çağrısı yaparak; “En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek.” dedi

Koca; “Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun.” ifadelerini kullandı