Çorum'da vaka sayısı Mart ayına geri döndü

FATİH BATTAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı.

Açıklanan tabloya göre Çorum'da 22-28 Mayıs tarihlerinde vaka sayısı 100 binde 73’e kadar düştü. Çorum’da vaka sayısındaki bu sevindirici tablo en son Mart ayında yaşanmıştı. Geçtiğimiz hafta 100 binde 99 olan vaka sayımız bu hafta 100 binde 73’e geriledi. 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 100 binde 475'e çıkan vaka sayımız, kısıtlama ve denetimlerle birlikte bu hafta 100 binde 73’e kadar düştü.

Vaka sayılarındaki düşüş ile birlikte 17 Mayıs’ta başlayan kademeli normalleşme 1 Haziran itibariyle yerini yeni normalleşmeye bıraktı. Yeni normalleşme ile birlikte kafe, lokanta, kırathane, spor salonları vb yerler yeniden hizmet vermeye başladı.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2021, 20:37