Çorum'da vaka sayısı yükseliş trendine geçti

FATİH BATTAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Paylaşılan haritaya göre Çorum'da geçtiğimiz hafta 100 binde 175 olan vaka sayısı bu hafta yüzbinde 216’ya yükseldi.

Geçtiğimiz haftalarda yüzbinde 138’e kadar düşen vaka sayısı Omicron varyantının görülmesi ile birlikte yeniden yükseliş trendine geçti.

Türkiye genelinde de vaka sayısında artış devam ederken, Çorum’da vakaların önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor.

Vali Mustafa Çiftçi her fırsatta vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Omicron ile birlikte vakaların artacağına dikkat çeken Çiftçi, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunarak, aşı çağrısını bir kez daha yineledi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2022, 12:11