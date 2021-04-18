Çorum'da vaka sayısı yüz binde 475'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı haritasının güncel halini paylaştı. Yayımlanan güncel haritada Çorum'da geçtiğimiz hafta yüz binde 425 olan vaka sayısı yüz binde 475'e yükseldi.

Kademeli normalleşmenin başladığı 1 Mart tarihinden itibaren vaka sayılarının hızla artığı Çorum'da kısmi kapanma kararlarına rağmen artış durdurulamıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım." dedi

EN ÇOK VAKA OLAN İLLER

Tekirdağ: 747.13

Kırklareli: 830.44

Yalova: 838,25

İstanbul: 920.57

Çanakkale: 962.98

EN AZ VAKA OLAN İLLER

Hakkari: 91.26

Şanlıurfa:91.01

Van: 89.01

Siirt: 83.97

Şırnak: 47.60

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021, 20:23