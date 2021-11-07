Çorum düşüşe geçti!

FATİH BATTAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23-29 Ekim tarihleri arasına ait haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı. Paylaşılan haritaya göre Çorum'da geçtiğimiz hafta 100 binde 393 olan vaka sayısı bu hafta 100 binde 371’e düştü.

Çorum'da geçtiğimiz hafta 2.5 ay sonra ilk defa vaka sayılarında düşüş yaşanmıştı. Bu haftada az da olsa vaka sayılarında düşüş sevindirdi. Geçtiğimiz hafta hızlı bir düşüş yaşanan Çorum'da, kış mesviminin de gelmesiyle maske ve sosyal mesfe kuralına biraz daha dikkat edildiği görüldü.

Vali Mustafa Çiftçi’nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı uyarıların ardından 100 binde 500'e dayanan vaka sayısı 2 haftada 371'e kadar düştü.

Uzmanlar uyardı!

Kışın vaka sayılarında artışın yaşanması halinde yeniden kapanma gündemde. Yetkililer yeniden bir kapanmanın yaşanmaması için aşı ve tedbirlere riayet edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2021, 19:57