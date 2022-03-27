Çorum Özel Hastanesi genel cerrahi kadrosunu güçlendiriyor

Çorum Özel Hastanesi güçlü uzman hekim kadrosuna bir yenisini daha ekledi.

Çorum Özel Hastanesi, Genel Cerrahi kadrosuna Opr. Dr. Gültekin Candemir’i ekleyerek hekim kadrosunu daha da güçlendirdi.

Genel cerrahi bölümünün hastane ve Çorum için önemli branş olduğunu belirten Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu çok fazla olan Genel Cerrahi bölümü için Opr. Dr. Gültekin Candemir’i kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

Çorum Özel Hastanesi’nin hızla büyüdüğünü dile getiren Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, “Çorum halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymaktayız. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz yatak kapasitesini ve hizmet çeşitliliğini arttırarak Çorum’a ihtiyacı olan güzel bir tesis sunmaktadır” diye konuştu.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gültekin Candemir ise Çorum Özel Hastanesi’nde Çorum ve bölge illerin halkına hizmet vermekten gurur duyduğunu belirterek, Hastane’nin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Candemir, halkımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceklerini söyledi.

OPR. DR. GÜLTEKİN CANDEMİR KİMDİR?

Opr. Dr. Gültekin Candemir 1970 yılında Merzifon’da doğdu. Tıp Fakültesini 1994 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Uzmanlığını da 2001 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Candemir, sırasıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi, Erzurum Askeri Hastanesi, NATO Bosna Görev Kuvveti, Mevki Askeri Hastanesi, Samsun Asker Hastanesi, Kıbrıs Girne Asker Hastanesi Baştabipliği, Samsun Özel Atasam Hastanesi, Amasya Suluova Devlet Hastanelerinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. Alanında oldukça deneyimli olan Candemir, Mikrocerrahi Kursu, Stapler ile Mukozektomi Kurus, Temel Laparaskopi Kursu, İleri Laparaskopi Kursu, Hiatus Cerrahisi Kursu, Obezite Cerrahisi Kursu, Laparaskopik Obezite Cerrahisi Kursu, Gastrointestinal Endoskopi Kursu, Tiroid Cerrahisi Kursu, Abdominal Travma Cerrahisi Kursu, Total Mezorektal Eksizyon Kursu, Endoskopi-Kolonoskopi-ERCP Kursu, Alt Ekstremite Venöz Cerrahisi Kursu, Damar Cerrahisi Kursu, Sentinel Lenf Nod Biyopsisi Kursu, Total Mezokolik Eksizyon Kursu, Visseral Cerrahi Anatomi Kurslarına katılıp ve başarı ile tamamladı.

Ulusal alanda çok sayıda yayın ve bildirisi bulunan Candemir, aynı zamanda uluslararası yayın ve bildiriler de yapıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gültekin Candemir Çorum Özel Hastanesinde hastalarına şu alanlarda hizmet verecek:

“Obezite (şişmanlık) , bariatrik ve metabolik cerrahi ameliyatları, gastrointestinal sistem cerrahisi ameliyatları, yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, koloproktoloji: kalın bağırsaklar, rektum ve anal bölge lazer ile ağrısız ve dikişsiz hemoroid (basur) tedavisi hepatopankreatikobilier sistem cerrahisi ameliyatları, karaciğer, safra yolları, safra kesesi, pankreas, dalak endokrin cerrahisi ameliyatları, meme, trioid, böbrek üstü bezleri, herni (fıtık) cerrahisi ameliyatları, laparaskopik reflü ve hiatal herni, ventral herni, kasık fıtıkları (inguinal, femoral, obtratuar), her türlü laparaskopik (kapalı) cerrahi ameliyatlar tanı ve tedavi amaçlı gastroskopi ve kolonoskopi, polipektomi, stent uygulama, balon dilatasyon, endoskopik mukozal ve submokozal rezeksiyon, perkütan endoskopik gastrostomi (peg) uygulaması, bariatrik tedavi amaçlı mide balonu takılması, mide botoks uygulaması.” (Haber Merkezi)