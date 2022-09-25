Çorum Özel Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kadrosunu güçlendirdi

Çorum Özel Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji kadrosuna Opr. Dr. Hasan Metineren’i ekleyerek hekim kadrosunu daha da güçlendirdi.

Ortopedi ve Travmatoloji bölümü hastane ve Çorum için önemli branş olduğunu belirten Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu çok fazla olan Ortopedi ve Travmatoloji bölümü için Opr. Dr. Hasan Metineren’i kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde Opr. Dr. Teoman Başaran, Opr. Dr. Adnan Ümit Sayar ve Opr. Dr. Hasan Metineren olmak üzere deneyimli, alanında uzman ve halkın çok sevdiği üç hekimle halkın ihtiyaçlarına cevap verdiklerini kaydeden ve Çorum Özel Hastanesi’nin hızla büyüdüğünü dile getiren Başhekim Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, “Çorum halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymaktayız. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz yatak kapasitesini, hizmet çeşitliliğini ve uzman doktor sayısını arttırarak Çorum’a ihtiyacı olan güzel bir tesis sunmaktadır. Kadromuzu da deneyimli ve ünvanlı hekimlerle güçlendirerek halkımıza hizmette sınır tanımayacağız”dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Hasan Metineren ise Çorum Özel Hastanesi’nde hemşehrilerine hizmet vermekten gurur duyacağını belirterek, hastanenin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Metineren, halkın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceklerini söyledi.

OPR. DR. HASAN METİNEREN KİMDİR?

1979 yılında Çorum’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Çorum’da tamamladı. 1997-2004 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde Tıp eğitimi aldı. 2005 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde ihtisasına başladı. 2010 yılında ihtisasını tamamladı. 2011-2012 yılları arasında Ağrı Devlet Hastanesi’nde, 2012-2018 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 2018 yılında Gebze Özel Yüzyıl Hastanesi’nde, 2018-2022 yılları arasında da Denizli Özel Tekden Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak görev yaptı. 2022 yılı Eylül ayı itibariyle Çorum Özel Hastanesi kadrosuna dahil oldu. Evli ve 2 çocuk babası.

Opr. Dr. Hasan Metineren, Ortopedi ve Travmatoloji alandaki şu hastalıkların teşhis ve tedavilerini yapıyor: Kemik kırıkları cerrahisi, travma cerrahisi, el cerrahisi, kalça ve diz protezleri, çocuk ortopedisi, menisküs yırtıkları tedavisi, spor yaralanmaları tedavileri, artroskopi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2022, 17:56