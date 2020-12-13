Çorum Özel Hastanesi’ne yeni branş

Çorum Özel Hastanesi kadrolarına Kalp ve Damar Cerrahisi branşı de eklendi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Hasan Öner, Çorum Özel Hastanesi’nde göreve başladı.

Kalp ve Damar Cerrahisinin Çorum’da eksikliğinin hissedildiğini belirten Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli ve güvenilir hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü için Opr. Dr. Hasan Öner’i kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

Çorum Özel Hastanesi’nin hızla büyüdüğünü dile getiren Başhekim Uzm. Dr. Bilgili, “Çorum halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymaktayız. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz yatak kapasitesini ve hizmet çeşitliliğini arttırarak Çorum’a ihtiyacı olan steril, hijyenik, güvenilir ve ev konforunda bir tesis sunmaktadır. Kadromuzu da deneyimli ve unvanlı hekimlerle güçlendirerek halkımıza hizmette sınır tanımayacağız’’ diye konuştu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Hasan Öner ise, Çorum Özel Hastanesi’nde hemşehrilerine ve Çorum halkına hizmet vermekten ve hastanenin güçlü kadrosunda yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Öner, “Halkımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceğiz.” dedi.

HASAN ÖNER KİMDİR?

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Hasan Öner, 1983 yılında Çorum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladı. 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Çorum 112 Acil Hizmetler Müdürlüğü’nde ambulans doktorluğu ve başhekimlik görevinde bulundu. Uzmanlık İhtisasını 2009-2015 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi alanında tamamladı. Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Karabük Özel Medikar Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev yaptı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Opr. Dr. Hasan Öner, 2020 yılı Aralık ayı itibariyle de Çorum Özel Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev almaya başladı.

Kalp ve Damar Cerrahisi alanında oldukça deneyimli olan Öner’in, özellikle varis tedavisi (Radyofrekans Ablasyon ve Skleroterapi -Köpük Tedavisi), Karotis Arter hastalıkları tedavisi, A-V Fistül Cerrahisi (Hemodiyaliz hastaları için), Santral Venöz Katater girişimleri (Kalıcı/Geçici Hemodiyaliz Katateri ve Port Katateri), Periferik Arter Hastalıkları tedavisi ve cerrahisi, Derin VenTrombozu tedavisi, Tromboflebit - Sellülit tedavisi, Açık Kalp Cerrahisi Postoperarif Tedavi Takibi, Akut Arter Tıkanıklığı Cerrahisi, teşhis, tedavi ve işlemlerinde çok tecrübelidir ve başarılı olduğu belirtildi.