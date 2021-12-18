Çorum'un haftalık vaka sayısı açıklandı

Çorum'da geçtiğimiz hafta 100 binde 253 olan vaka sayımız, bu hafta 100 binde 227'ye geriledi.

Çorum'un haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Açıklanan tabloya göre Çorum'da geçtiğimiz hafta 100 binde 253 olan vaka sayımız, bu hafta 100 binde 227'ye geriledi.

Yaklaşık 1 aydır vaka sayılarında düşüşün sürdüğü Çorum'da, vaka sayılarının yanı sıra ölüm oranlarında da düşüş devam ediyor. Çorum'daki vaka sayılarındaki düşüş sevindirirken, uzmanlar, kış aylarının gelmesi ve Türkiye'de 5 ilde görüşen Omicron varyantı ile birlikte vaka sayılarının artabileceği uyarısında bulundu.
 
Türkiye'de 4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 il şu şekilde açıklandı: Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta.

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