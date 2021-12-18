Çorum'un haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Açıklanan tabloya göre Çorum'da geçtiğimiz hafta 100 binde 253 olan vaka sayımız, bu hafta 100 binde 227'ye geriledi.

Yaklaşık 1 aydır vaka sayılarında düşüşün sürdüğü Çorum'da, vaka sayılarının yanı sıra ölüm oranlarında da düşüş devam ediyor. Çorum'daki vaka sayılarındaki düşüş sevindirirken, uzmanlar, kış aylarının gelmesi ve Türkiye'de 5 ilde görüşen Omicron varyantı ile birlikte vaka sayılarının artabileceği uyarısında bulundu.



Türkiye'de 4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 il şu şekilde açıklandı: Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta.