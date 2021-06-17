Çorum vaka sayısında ilk 11'de

FATİH BATTAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan tabloya göre Çorum'da vaka sayısı bu hafta 100 binde 80'e yükseldi. Geçtiğimiz hafta 100 binde 69 olan vaka sayımız bu hafta 100 binde 80'e yükseldi.

Yaklaşık 2.5 ay sonra Çorum'da vaka sayısı yükselişe geçti. Koronavirüs risk haritasını gösteren HES uygulamasında da bazı bölgelerde yeniden kırmızıya geçerken, Vali Mustafa Çiftçi de vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Vali Çiftçi, Çorum'da vaka sayılarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekmiş ve tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği konusunda uyarmıştı. Vali Çiftçi'nin uyarılarına kulak asılmayınca Çorum'da 2.5 ay vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Çorum vaka sayısı en yüksek 11 il içinde yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek." dedi

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021, 19:25