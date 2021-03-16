Çorum yeniden kızarmaya başladı

FATİH BATTAR

Koronavirüs haritasını gösteren Hayat Eve Sığar uygulamasında Çorum’da bazı bölgeler yeniden kızardı.

Çorum’da koronavirüs risk haritası güncellenirken, uygulamadaki son verilere göre koronavirüs hasta sayısının Çorum’da arttığı görüldü.

1 Mart itibariyle kademeli normalleşme ile birlikte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı Çorum’da, bazı bölgeler 2 ay aradan sonra yeninden kırmızıya döndü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün il il Koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Son paylaşılan rakamalara göre geçtiğimiz hafta yüz binde 44 olan vaka sayımız, yüz binde 73’e yükseldi.

Çorum’da bütün uyarılara ve denetimlere rağmen bazı vatandaşların hala salgın yokmuş gibi davranmaları dikkatlerden kaçmıyor. Çorum’un en işlek caddeleri olan Gazi Caddesi ve İnönü Caddesi’nde vatandaşların sosyal mesafe ve maske konusuna dikkat etmedikleri gözlemleniyor. Son günlerde market, alışveriş merkezleri, giyim mağazalarında vb yerlerde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesfe ve maskeye dikkat edilmemesi Koronaya davetiye çıkarıyor.

Vakaların artması ile birlikte gözler Hıfzıssıhha Kurulu’nun alacağı kararlara çevrildi. İki haftadır hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı Çorum’da kısıtlamanın yeniden gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

VAKA SAYISI EN YÜKSEK İLLER

Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

VAKA SAYISI EN DÜŞÜK İLLER

100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.