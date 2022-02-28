Çorum yine ilk 10'da

FATİH BATTAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat tarihleri arasında 100.000 kişide haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını belirten haritayı açıkladı.

Açıklanan tabloya göre Çorum'da vaka sayısı yüz binde 1292'ye ulaştı. Geçtiğimiz hafta yüz binde 1205 olan vaka sayısı bu hafta yüz binde 1292'ye yükseldi. Çorum bu hafta da vaka sayısı en çok artan 10 il arasında yer aldı.

VAKA SAYILARININ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DÜŞÜŞE GEÇMESİ BEKLENİYOR

Yaklaşık 1 hafta önce Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi temel atma töreninde Çorum'da koronavirüs vakaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum'da vakaların 1300'e kadar yükseleceğini ardından tekrar düşüşe geçeceğini açıklamıştı.

Vali Mustafa Çiftçi vatandaşları yine maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarmaya devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022, 11:19