FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çorum’da yapımı devam eden ve proje aşamasındaki sağlık yatırımları ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’a en yakın sürede Devlet Hastanesi’nin kazandırılacağını söyledi.

BU AY SONUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİ BAŞLAYACAK

Mevcut A ve B bloğun yıkımının tamamlandığını belirten Ceylan, bölgedeki vatandaşların poliklinik hizmeti alması için yeni bir poliklinik binasının bitmek üzere olduğunu açıkladı. Bu ay sonunda poliklinik hizmetlerinin başlayacağını duyuran Ceylan, C bloğun güçlendirileceğini, yanındaki tek katlı binada poliklinik hizmetlerinin başlayacağını ifade etti.

Yıkımın tamamlanmasının ardından içinde ameliyathanesi, laboratuvarları ve polikliniklerin olacağı Devlet Hastanesi’nin yapımına başlanacağını aktaran Ceylan, en son 129 milyon TL’ye ihaleye çıkması planlanan Devlet Hastanesi’nin fiyat farkından dolayı 200 milyon TL gibi bir fiyata çıkmasının beklendiğini söyledi.

İhalenin ardından Çorum’a yeniden Devlet Hastanesi kazandırılacağını belirten Ceylan, “Söz verdiğimiz gibi Çorum’a Devlet Hastanesi’ni yeniden kazandıracağız.” dedi

Devlet Hastanesi’ndeki gelişmelerin ardından sağlık projeleri ve yatırımları ile ilgili de bilgi veren Ceylan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

KOVİD’TEN YATAN HASTA SAYIMIZ 2

“Pandemi sürecinde Çorum başarılı illerden biri. Şu an hastanemizde vaka sayısı 2. Bu sevindirici bir haber. Yoğun bakımda kovid’ten yatan hastamız yok. Bu süreçte 206 bin 43 kişi Çorum’da kovid tedavisi oldu. Başta başhekimimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

ULTRASON ARTIK GÜNLÜK ÇEKİLİYOR

Çorum kamuoyunu meşgul eden ultrason randevusu sorunu bizim eksikliğimizdi. Bu konuda çözüm bulacağımızı ifade etmiştik. Ultrason alanları ve cihaz sayısı artırıldı, iki uzman hekim daha atandı. Ayrıca dışarıdan hizmet alımı ile son bir aydır ultrason aynı gün çekiliyor. Mamografiye 2-4 ay arası randevu veriliyordu. Ultrason gibi aynı şekilde mamogrofi de günü birlik çekim yapılıyor.

Hastanede poliklinik hizmetlerinde bazı sıkıntılı dönemler geçirdik. Başhekimin hekimlerle görüşmesi ve doktorlarımızın mesai sonrası çalışması ile poliklinik problemi çözülüyor. Branş eksikliği olan Çocuk Endokrin ve Çocuk Nöroloji uzmanları göreve başladı.

ACİL SERVİS KAPASETİSE YÜKSELTİLDİ

Mevcut hastane acil servisine 2021 yılında 432 bin kişi başvurmuş. 2022 yılı ilk 4 ayında 174 bin kişi acil servisten hizmet almış. Rakamlar küçük değil. Yoğun başvuru üzerine acil servis kapasitesi 4 katına çıkarıldı. Acil servisi daha da genişletmek durumundayız.

ONKOLOJİ MERKEZİ BU YILIN SONUNDA HİZMETE BAŞLAYACAK

Yüzyılın yatırımı Onkoloji Hastanesi inşaatına bugüne kadar 10 milyon lira harcama yapıldı. Müteahhit firma su basmanını çıktı. Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi 11. ayda hizmete açılacak.

YENİDOĞAN 3. BASAMAK YOĞUN BAKIM AÇILIYOR

Hastanede Yenidoğan 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi olmadığı için sevk veriyorduk. Yenidoğan 3. Basamak Yoğun Bakım Servisi'ni yakında hizmete açıyoruz. Ayrıca Ameliyathanelerde fiziki ortamlar iyileştiriliyor.

HASTANEYE 5 MİLYONLUK YENİ TIBBİ CİHAZ

Hastaneye 4 ayda çeşitli branşlarda üst düzey 5 milyon lira değerinde tıbbi cihaz takviyesi sağlandı.”

Toplantıda İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir, Sağlık Müdür Yardımcısı İhsan Demirbaş, Diş Hastanesi Başhekimi Abdullah Paydar ve hastane yönetimi de hazır bulundu.