Çorum’da 25 kişi Koronavirüs tedavisi görüyor

FATİH BATTAR

Çorum Valiliği 20 Nisan itibariyle Çorum’da Koronavirüs ile ilgili tabloyu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Çorum’da bugüne kadar 1993 kişiye test yapılırken, 103 kişide Koronavirüs vakasına rastlandığı belirtildi. Açıklamada 103 Koronavirüs hastasından 75’i iyileşerek taburcu edildiği ifade edilirken, bugüne kadar sadece 3 hastanın vefat ettiği açıklandı.

Çorum’da bugün itibariyle normal serviste 20, yoğun bakımda 2, entübe hasta 1 ve evde gözlem altında tutulan 2 kişi olmak üzere toplam 25 kişi Koronavirüs tedavisi görüyor.



Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020, 19:32