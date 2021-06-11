Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Çorum'da 263 bin 877 doz aşı yapıldı.

Karadeniz Bölgesi’nin 18 ilinde bu zamana kadar 2 milyon 227 bin 903 birinci doz, 1 milyon 690 bin 923 ikinci doz olmak üzere toplam 3 milyon 918 bin 826 doz aşı uygulandı. Böylece Karadeniz’de 1 milyon 690 bin 923 aşılama süreci tamamlanmış oldu.

Vaka sayılarının hızla düşmeye başladığı Türkiye’de aşılama faaliyetleri de ara verilmeden devam ediyor. Türkiye genelinde 13 milyon 437 bin 725 kişi iki doz aşısını da olurken, toplam 31 milyon 928 bin 587 doz aşı uygulandı. Karadeniz’de en çok aşı uygulanan il 618 bin 791 doz ile Samsun olurken, en az aşı uygulanan il ise 27 bin 52 doz ile Bayburt oldu.

Karadeniz’de 1 milyon 690 bin 923 kişinin aşısı tamamlandı

Karadeniz’de bulunan 18 ilde 1 milyon 690 bin 923 kişinin aşısı tamamlandı. Bu kapsamda Artvin’de 49 bin 618 birinci doz, 39 bin 597 ikinci doz olmak üzere 89 bin 215 doz aşı yapıldı. Rize’de 91 bin 921 birinci doz, 71 bin 20 ikinci doz olmak üzere 162 bin 941 doz aşı uygulandı. Trabzon’da 223 bin 609 birinci doz, 168 bin 775 ikinci doz olmak üzere toplam 392 bin 384 doz aşı yapıldı. Bayburt’ta 15 bin 494 birinci doz, 11 bin 558 ikinci doz olmak üzere 27 bin 52 doz aşı yapıldı.

Gümüşhane’de 28 bin 634 birinci doz, 21 bin 943 ikinci doz olmak üzere 50 bin 577 doz aşı uygulandı. Giresun’da 143 bin 387 birinci doz, 113 bin 786 ikinci doz olmak üzere 257 bin 173 doz aşı yapıldı. Ordu’da 227 bin 865 birinci doz, 171 bin 584 ikinci doz olmak üzere 399 bin 449 doz aşı uygulandı. Tokat’ta 166 bin 118 birinci doz, 126 bin 564 ikinci doz olmak üzere 292 bin 682 doz aşı yapıldı. Samsun’da 353 bin 297 birinci doz, 265 bin 494 ikinci doz olmak üzere 618 bin 791 doz aşı yapıldı. Amasya’da 106 bin 956 birinci doz, 80 bin 311 ikinci doz olmak üzere 187 bin 267 doz aşı yapıldı.

Çorum’da 152 bin 751 birinci doz, 111 bin 126 ikinci doz olmak üzere 263 bin 877 doz aşı yapıldı. Sinop’ta 72 bin 34 birinci doz, 56 bin 769 ikinci doz olmak üzere 128 bin 803 doz aşı yapıldı. Kastamonu’da 116 bin 111 birinci doz, 92 bin 59 ikinci doz olmak üzere 208 bin 170 doz aşı yapıldı. Karabük’te 69 bin 504 birinci doz, 51 bin 768 ikinci doz olmak üzere 121 bin 272 doz aşı yapıldı. Bartın’da 57 bin 749 birinci doz, 44 bin 703 ikinci doz olmak üzere 102 bin 452 doz aşı yapıldı. Zonguldak’ta 171 bin 339 birinci doz, 127 bin 133 ikinci doz olmak üzere 298 bin 472 doz aşı yapıldı. Bolu’da 93 bin 253 birinci doz, 69 bin 317 ikinci doz olmak üzere 162 bin 570 doz aşı yapıldı.

Düzce’de 88 bin 263 birinci doz, 67 bin 416 ikinci doz olmak üzere 155 bin 679 doz aşı yapıldı. Böylece Karadeniz Bölgesi içerisinde bulunan illerde 10 Haziran 2021 itibariyle 2 milyon 227 bin 903 birinci doz, 1 milyon 690 bin 923 ikinci doz olmak üzere toplam 3 milyon 918 bin 826 doz aşı uygulandı.

Türkiye genelinde ise 18 milyon 490 bin 862 birinci doz, 13 milyon 437 bin 725 ikinci doz olmak üzere 31 milyon 928 bin 587 doz aşı yapıldı. Türkiye genelinde yapılan 18 milyon 490 bin 862 birinci doz aşının 2 milyon 227 bin 903’ü, Türkiye genelinde yapılan 13 milyon 437 bin 725 ikinci doz aşının 1 milyon 690 bin 923’ü ve Türkiye genlinde yapılan toplam 31 milyon 928 bin 587 doz aşının 3 milyon 918 bin 826 dozu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde yapıldı.