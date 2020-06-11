Çorum’da 3 bin 583 kişiye koronavirüs testi yapılacak

Çorum’da 3 bin 583 kişiye koronavirüs tarama testi yapılacağı belirtildi.

Valilik’ten yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadelenin başarıyla devam etmesi ve gelecek dönem hazırlıklarını planlamak amacıyla Türkiye çapında tüm illerde başlatılan çalışma kapsamında Çorum’da da 3 bin 583 kişiye test yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında; “Tarama yapılacak örneklem TÜİK tarafından belirlenmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Ekipleri tarafından haneler ziyaret edilerek belirlenen kişilere evlerinde tarama yapılacaktır. Taramanın 26 Haziran 2020 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Hane ziyaretine gelecek İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimize gerekli kolaylığın gösterilmesi konusunda vatandaşlarımızın gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 14:58