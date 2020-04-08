Çorum’da 7 kişi daha Koronavirüs’ü yendi!

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 7 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 7 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri hastanelerden şifayla taburcu edildiği belirtildi. Tüm hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi. Kentte dün evlerine gönderilen 19 kişiyle Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 26 oldu.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 18:07