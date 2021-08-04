‘Çorum’da aşı olmayan %29’luk bir kesim var’

FATİH AKBAŞ
Çorum Belediyesi tarafından hizmete sunulan Biyokütle Enerji Santrali’nin açılışında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, aşı olmayan vatandaşlara bir kez daha aşı çağrısında bulunarak, “Bu hafta vaka sayımız 100 binde 121’e ulaştı. Bir haftada vaka sayımız 3 kat arttı. Çorumlular olarak bu konuya hassasiyet göstermeliyiz. Bayramla birlikte vakalar artmaya başladı. Aşı olmayan vatandaşlarımıza buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Kimseyi zorla aşı yapmak gibi bir niyetimiz yok ama Çorum’da aşı olmayan yüzde 29’luk bir kesim var. Aşı olmamak için direnen bu vatandaşları aşı olmaya davet ediyorum.” dediGüncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021, 13:50
Arkadaş çipmiş bilmem kısırlıkmış bırakın bu işleri ya çocuklarımız Eylül de de okula gidemeyecek bu gidişle ben şahsen çocuğum ve ülkem için bana ne takıyorlarsa taksınlar tereddütsüz aşı oldum. Saygılar.