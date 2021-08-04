‘Çorum’da aşı olmayan %29’luk bir kesim var’

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi tarafından hizmete sunulan Biyokütle Enerji Santrali’nin açılışında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, aşı olmayan vatandaşlara bir kez daha aşı çağrısında bulunarak, “Bu hafta vaka sayımız 100 binde 121’e ulaştı. Bir haftada vaka sayımız 3 kat arttı. Çorumlular olarak bu konuya hassasiyet göstermeliyiz. Bayramla birlikte vakalar artmaya başladı. Aşı olmayan vatandaşlarımıza buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Kimseyi zorla aşı yapmak gibi bir niyetimiz yok ama Çorum’da aşı olmayan yüzde 29’luk bir kesim var. Aşı olmamak için direnen bu vatandaşları aşı olmaya davet ediyorum.” dedi

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021, 13:50