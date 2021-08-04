‘Çorum’da aşı olmayan %29’luk bir kesim var’

‘Çorum’da aşı olmayan %29’luk bir kesim var’

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi tarafından hizmete sunulan Biyokütle Enerji Santrali’nin açılışında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, aşı olmayan vatandaşlara bir kez daha aşı çağrısında bulunarak, “Bu hafta vaka sayımız 100 binde 121’e ulaştı. Bir haftada vaka sayımız 3 kat arttı. Çorumlular olarak bu konuya hassasiyet göstermeliyiz. Bayramla birlikte vakalar artmaya başladı. Aşı olmayan vatandaşlarımıza buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Kimseyi zorla aşı yapmak gibi bir niyetimiz yok ama Çorum’da aşı olmayan yüzde 29’luk bir kesim var. Aşı olmamak için direnen bu vatandaşları aşı olmaya davet ediyorum.” dedi

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021, 13:50
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YORUMLAR
Birey
Birey - 3 saat Önce

Arkadaş çipmiş bilmem kısırlıkmış bırakın bu işleri ya çocuklarımız Eylül de de okula gidemeyecek bu gidişle ben şahsen çocuğum ve ülkem için bana ne takıyorlarsa taksınlar tereddütsüz aşı oldum. Saygılar.

Çorum
Çorum - 2 saat Önce

Aşı diyip duruyorsunuz da çarşında maskesiz geziyorlar düğünlerinden insanlarımız kol kola oynuyorlar şimdi diyorsun ki vaka sayısı tabii artacak insanlar kurallar uymuyor. Devletimiz müsade ettiyse bunuda kurallara uyarak yapmamız gerekiyor yani mesela örneğin düğünlerde bitimine kadar beklemeye gerek yok hediyesini verir insan 1 saat içinde gidebilir ama insanlarımız öyle değilDüğün bitimine kadar bekliyor

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