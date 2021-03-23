FATİH BATTAR

Çorum’da program dahilinde ilerleyen aşılamada birinci doz uygulanan kişi sayısı 72 bin 245, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 48 bin 030’a, toplamda uygulanan aşı sayısı ise 120 bin 275’e ulaştı.

Türkiye’de kaç kişinin aşılandığı günlük aşı tablosunun yer aldığı ‘COVİD-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu” üzerinden takip edilebiliyor.

Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre Çorum’da aşılanan kişi sayısı 120 bini geçti. Bölgede ise Türkiye’de en çok vaka sayısının bulunduğu Samsun’da aşılanan kişi sayısı 280 bini geçerken, Amasya’da 91 bin 567, Yozgat’ta 76 bin 311, Tokat’ta 137 bin 770 kişi aşılandı.

Türkiye genelinde 8 milyon 108 bin 946 kişiye 1. doz, 5 milyon 643 bin 908 kişiye ise 2. doz olmak üzere toplam 13 milyon 752 bin 854 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, 14:40