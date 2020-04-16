Çorum’da iki kişi daha taburcu edildi

FATİH BATTAR

Çorum’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Koronavirüs tedavisi gören iki kişi daha alkışlarla uğurlandı.

7 Nisan tarihinde ateş, öksürük, nefes darlığı şikayeti ile hataneye başvuran ve yapılan test sonucu pozitif çıkan 20 yaşındaki Merve Aydın ile 10 Nisan’da kuru öksürük şikayeti ile hastaneye başvuran ve Koronavirüs şüphesi ile tedavi altına alınan ancak testi negatif çıkan 64 yaşındaki KOAH hastası Nurettin İpekli bir haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak yaklaşık bir aydır Kovid Pandemisi başladığı günden bu yana hizmet verdiklerini belirten Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli; “Bugüne kadar 500’ün üzerinde hastamızı servislerde yatırdık ve taburcu ettik. Bu 500 kişinin içinde Kovid pozitif olan hastalarımız da var, Kovid şüphesi olup da takip ve tedavilerini yapıp iyileştirerek evine gönderdiğimiz hastalarımız da var. Bugün akşam saatlerinde yine 2 hastamızı daha taburcu edeceğiz. Çorum’da şu ana kadar Kovid-19’dan hayatını kaybeden sadece 1 hastamız var. Yaklaşık 50’in üzerinde Kovid-19 pozitif hastamızı taburcu ettik. Şu anda yatan hastalarımız var. Genel olarak Türkiye ortalamasının altında bir hasta sayımız var. İyi tabloya rağmen halkımızın mümkün olduğunca evde kalmalarını istiyoruz.” dedi

1 haftalık tedavi sürecinin ardından iyileşerek taburcu edilen 20 yaşındaki Merve Aydın, zorlu geçen bir haftanın ardından iyileşerek taburcu olmanın sevincini yaşadığını belirtti. Tedavi sürecinde doktor ve sağlık çalışanlarının kendilerine çok iyi baktığını belirterek, tüm hastane personeline teşekkür eden Aydın, tüm Çorum halkına evde kalmaları tavsiyesinde bulundu.

64 yaşındaki KOAH hastası Nurettin İpekli de Koronavirüs şüphesiyle hastaneye alındığını ancak testin negatif çıkmasına rağmen, kontrol amaçlı hastanede yattığını belirterek, kendisi ile ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve tüm hastalar gibi o da herkese evde kalmaları gerektiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2020, 16:49