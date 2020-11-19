Çorum’da ilk kez laparoskopik yöntemle yapıldı

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çorum ilk defa kalın bağırsak kanseri ameliyatı laparoskopik yöntem ile yapıldı.

Karın ağrısı şikayeti ile hastanenin acil servisine başvuran hastada yapılan radyolojik ve kolonoskopik tetkikler sonucunda ‘kalın barsak kanseri’ tespit edildi.

Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Ertuğrul Gazi Alkurt ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Dr. Doğukan Durak tarafından Çorum’da ilk kez yapılan laparoskopik (kapalı yöntem) ‘sağ hemikolektomi’ ameliyatı ile kanserli dokunun tamamı başarılı bir şekilde çıkartıldı.

Konu hakkında yapılan açıklamada, “Kapalı ameliyat olması nedeniyle erkenden ayağa kalkabilen, yemeğini yiyebilen hastamız normal açık ameliyata göre daha kısa sürede iyileşerek taburcu oldu. Büyük merkezlerde yapılan bu özellikli ileri laparoskopi becerileri gerektiren ameliyatlar, bundan sonra hastanemizde yapılmaya devam edecektir” denildi.