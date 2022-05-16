Çorum’da kovid bitti, kene başladı

FATİH BATTAR

Çorum’da yaz ayını girmeye hazırlandığımız şu günlerde kene vakaları da artmaya başladı.

Koronavirüsün vakaların bitme noktasına geldiği Çorum’da, bu sefer de kene vakaları başladı.

Edinilen bilgilere koronavirüsten yaklaşık 1.5 aydır ölüm gerçekleşmezken, keneden 1 haftada ikinci ölüm haberi geldi.

Çorum’da geçtiğimiz hafta biri yabancı uyruklu diğeri Uğurludağ’da 2 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bölgede de Tokat ve Sivas’ta keneden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Uzmanlar, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların yaz ayında daha dikkatli olması konusunda uyarıyor.

UZMANLARDAN UYARI!

Yağışlı geçen kış ayları nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran kene popülasyonunda artış yaşanabileceğine dikkati çeken uzmanlar, hem kenelere hem de KKKA'ya karşı uyarılarda bulundu.

Kenelerin 20-26 derece sıcaklıkta en aktif hale geldiğini dile getiren uzmanlar, değişen sıcaklıklarla yavaş yavaş kene popülasyonunun arttığını ifade ederek, yağışların, havadaki nemin kene popülasyonunun artmasına neden olduğunu kaydetti.

Yağışlı havanın yanı sıra bölgedeki hayvan hareketliliği ve zirai ilaçların da kene dağılımını etkilediğine dikkat çeken uzmanlar çok miktarda toksik maddeler ve ilaçlar kullanıldığı zaman kene popülasyonunda azalma söz konusu olabileceğini belirterek, hayvan akışları devam ettiği sürece de kene popülasyonunun kısmen artacağını aktardı.

KKKA'ya neden olan kenelerin otlak alanlarda daha fazla görüldüğünü belirten Başbuğ, uzmanlar tabiatta gezinirken mutlaka çorapların pantolon üzerine çekilmesi, eve gelince de vücutta kene kontrolü yapılması uyarılarında bulundu.

ÇORUM, TOKAT VE SİVAS RİSK ALTINDA

Konu ile ilgili Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, Çorum, Tokat ve Sivas’ın risk altında olduğunu açıkladı.

Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, "KKKA hastasının kan veya diğer vücut sıvılarına mazur kalındığında hastalık bulaşabiliyor. Hastalık ülkemizde en çok Tokat, Sivas, Çorum gibi Kelkit vadisi bölgesinde daha sık görülüyor" dedi.

KKKA KORONAVİRÜSTEN 3-4 KAT DAHA FAZLA ÖLDÜRÜCÜ

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin ise "KKKA hastalığının öldürücülük oranı ise koronavirüs, özellikle Omicron varyantından 3-4 kat daha fazla, bu nedenle bu hastalığa karşı dikkatli olmakta fayda var" ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022, 10:52