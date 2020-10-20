‘Çorum’da son 2 haftada vakalar yeniden arttı’

FATİH BATTAR

Çorum’da Koronavirüsle ile ilgili son durum hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Çiftçi, Eylül ayında düşüşe geçen vakaların son 2 haftada yeninden yükselişe geçtiğini söyledi.

Eylül ayında vakalarda düşüş vardı. Gerek yatan hasta sayısında gerek evde izole hasta sayısında gerekse de vefat sayısında bir düşüş vardı. Son 15 gün içinde Çorum’da vakalarda yeniden bir yükseliş var ama inşallah 1 hafta boyunca devam edecek denetimlerle vaka sayısını kontrol altına almayı başaracağız.” ifadelerini kullandı