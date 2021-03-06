Çorum’da vaka sayısı %44’e yükseldi

FATİH BATTAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

Paylaşılan haritaya göre Çorum’da geçtiğimiz hafta %28 olan vaka sayısı bu hafta yeniden %44’e yükseldi.

Geçtiğimiz hafta orta riskli iller arasında yer alan Çorum, bu hafta yeniden yüksek riskli illler arasına girdi. Çorum’da bu hafta 100 bin kişide 44 kişi Koronavirüse yakalandı. 1 Mart itibariyle orta riskli iller arasında yer alan ve kademeli normalleşmenin başladığı Çorum'da vakaların yeniden artması düşündürürken, uzmanlar kademeli normalleşmenin başladığı illerde rehavete kapılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık verilere göre Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 17:54