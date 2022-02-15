Çorum’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 64,3

FATİH BATTAR

Vaka sayısı en çok artan 10 ilden biri olan Çorum’da İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, bir basın toplantısı düzenleyerek, virüsle ilgili son bilgileri paylaştı.

Omicron’un görüldüğü günden bu yana Çorum’da vakalarda ciddi bir artış yaşandığına dikkat çeken Sobacı, artan vakalara rağmen yoğun bakımda ve hasta yatak sayısında sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.

Çorum’da vakaların 1-2 haftada da yükseliş trendine olabileceğini sonra düşüşe geçeceğini aktaran Sobacı; “Salgının seyri takip edildiğinde vaka oranımızın 1-2 hafta daha artacağını, daha sonra da düşüşe geçeceğini öngörüyoruz” dedi.

Sağlık hizmetlerinin sunumu açısından salgının mevcut süreci ile ilgili endişe edici bir durum söz konusu olmadığını dile getiren Sobacı, “İlimizde yatak doluluk oranımız yüzde 54,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 64,3’dür. Covid’in yanı sıra diğer hastalıklarla ilgili poliklinik ve ameliyat hizmetlerimiz de rutin bir şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü 29 Ocak - 4 Şubat tarihine ait haftalık vaka sayılarını açıkladı. Yüz bin nüfusa düşen vaka oranımız 937,32 olmuştur. Salgının seyri takip edildiğinde vaka oranımızın 1-2 hafta daha artacağını, daha sonra da düşüşe geçeceğini öngörüyoruz. Günlük vaka sayılarımız önceki piklerde gördüğümüz rakamların daha da üzerine çıktı, ancak vaka sayısına göre hastaneye yatış sayılarının üçte biri kadar olduğunu görüyoruz. Bu düşüşteki en büyük etkenin de aşılar olduğunu düşünüyoruz. Nitekim yoğun bakıma yatan hastalarımızın yaklaşık yüzde 85’inin aşısız veya son 3 ay içerisinde hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluştuğunu gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.

Salgınla mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu bir kez daha yineleyen Sobacı;

Korona virüsle mücadelede daha önce ifade edilen tedbirlerin yine herkes için geçerli olduğunu kaydeden Sobacı, “Omicron varyantına karşı da bilinen salgın tedbirleri, yani maske, mesafe ve temizlik kuralları haricinde ek bir tedbir söz konusu değildir. Ayrıca bu tedbirlerin yanı sıra en önemli silahımız aşıdır. Aşının bir çok hastalık için kanıtlanmış olan etkisini koronavirüs hastalığı için de net bir şekilde söyleyebiliriz. Aşılanmamış kişilerde yoğun bakıma yatış ve ölüm riskinin daha yüksek olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

“ÇORUM’DA BUGÜNE KADAR TOPLAM 1 MİLYON BİN 95 DOZ AŞI UYGULANDI”

“Çorum’un 18 yaş ve üzeri nüfusta en ez iki doz aşı olma oranında yüzde 84,6 ile Türkiye’de 18. sıradadır” diyen Sobacı, “İlimizde bugüne kadar toplam 1 milyon bin 95 doz aşı uygulanmıştır. Omicron varyantına karşı tedbir olarak, daha önce aşılarını tam yaptırmış olan kişilerin aradan 3 ay veya daha fazla zaman geçmişse mutlaka hatırlatma dozu olarak bir aşı daha yaptırmaları gerekmektedir. Aşılar tüm hastanelerimizde, Aile Sağlığı Merkezlerinde ve Toplum Sağlığı Merkezlerimizde uygulanmaktadır. Ayrıca yaşlı ve yatalak hastalarımız da MHRS’den Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden randevu almak suretiyle evlerinde aşılarını olabilmektedir. Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz üzere ilimizde Turkovac aşısı da uygulanmaya başlamıştır. Turkovac aşısı şimdilik Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaktadır. “Yoğun bakıma yatan hastalarımızın yaklaşık yüzde 85’inin aşısız veya son 3 ay içerisinde hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluşuyor” ifadelerini kullandı

‘VİRÜSÜN TAMAMEN BİTECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM’

Basın toplantısında soruları da cevaplayan Sobacı, virüsün ne zaman biteceğine ilişkin sorusuna ise “Avrupa’da bazı ülkeler yasakları tamamen kaldırdılar. Biz de inşallah temennimiz 1 yıla kadar aşılamalarımızı yaparsak son olur diye düşünüyorum ama tamemen biteceğini düşünmüyorum. Gribal enfeksiyona dönüşecek.” dedi

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2022, 16:01