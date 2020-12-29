Çorumlu doktor koronaya yenik düştü

FATİH BATTAR

İstanbul’da görev yapan Çorumlu Dr. Mehmet Türker, Koronavirüsten hayatını kaybetti.

Bir süredir Kovid 19 rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Türker, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Kuleli Askeri Lisesi’nde okuyan ve ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Mehmet Türker, İstanbul’da uzun yıllardır pratisyen hekim olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sağlık camiasında ve hastaları arasında sevilen bir isim olan doktor Mehmet Türker'in ölüm haberi, ailesi başta olmak tüm sağlık çalışanlarını derinden üzdü.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Dr. Türker’in cenazesi bugün saat 14.00’da İstanbul’da İhlas Marmara Evleri Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 10:51