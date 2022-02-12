Çorumlu doktora büyük onur!

İngiltere Oxford Merkezli Europe Business Assembly’de (Avrupa İş Meclisi) en iyi göz doktoru olarak İnci Göz Hastanesi doktorlarından Çorumlu hemşehrimiz Op. Dr. Salih Bozkurt'u aday gösterdi. Op. Dr. Salih Bozkurt, 25 Haziran'da yapılacak olan ödül töreninde ödülünü alacak.

İNGİLTERE MERKEZLİ

İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi’ne kayıtlı Londra merkezli uluslararası bir sivil toplum örgütü olan Avrupa İş Meclisi (European Business Assembly) 2021 Başarılar Forumu Organizasyon komitesi Avrupa Genelinde 2021’de öne çıkan kategorilerde adaylarını belirledi. Özel İnci göz Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Salih Bozkurt' forum da Uluslararası Ödüller kategorisinde “En İyi doktor” adayı gösterildi.

BÜYÜK ONUR

25 Haziran’da online olarak gerçekleştirilecek ödül töreninde birçok alanda Uluslararası kalite standartlarını ve hizmet kalitesini kanıtlamış prestijli kurumlara ödül verilecek.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022, 16:09