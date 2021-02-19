DentaGross kapılarını gülümsemeye açtı

FATİH BATTAR

Entemed grup bünyesinde hizmet veren DentaGross Türkiye’de 20.şubesini Çorum’da açtı.

Çorum ve bölgenin ilk ve tek özel ağız ve diş sağlığı merkezi DentaGross, alanında uzman hekim kadrosuyla Çorum Valiliği karşısı Maliye 3.Sokak Kadeş Barış Meydanı'nda hizmete girdi.

Kapılarını gülümsemeye açan DentaGross’un açılışa Vali Yardımcısı Tamer Orhan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, MHP İl Başkanı Agah Kapıçak, DentaGross Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Genç, Yönetim Kurulu üyesi Fatih Dalma, DentaGross Başhekimi Dt. Burcu Cebeci Yıldızhan, Ortodonti Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Kazancı, kurucu ortak Rifat Akdoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

4 katlı 550 metrekare alanı, uzman hekim kadrosu ile Çorum’un ilk ve tek özel ağız ve diş sağlığı hastanesi olma özelliğini taşıyan DentaGross, Çorum’da ilkleri sunuyor.

UYUTARAK DİŞ TEDAVİ İMKANI

6 klinik alanında uzman 5 hekim ve 10 personel ile birlikte Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten DentaGross Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Genç, Çorum’da çocuklar ve diş çektirme korkusu olan hastalar için sedasyonla (uyutarak) diş tedavisi imkânı sunduklarını ifade etti.

HER TÜRLÜ DİŞ HİZMETİ

DentaGross olarak son teknoloji cihazlarla, dünya markası ürünlerin kullandıklarını aktaran Genç; “Günümüz modern tıp dünyasında, teknolojisi en hızlı gelişen diş hekimliği alanında tüm modern donanımın sağlandığı DentaGross’da, ortodontiden çene cerrahisine, diş estetiğinden implantolojiye, lazer tedavisinden diş eti hastalıkları tedavisine kadar tüm branşlarda hizmet veriyoruz. Ayrıca digital gülüş tasarımı, porselen lamina, implant, ağız bakımı, pedodonti, ortodonti, pembe estetik, telsiz ortodonti, beyazlatma, diş gıcırdatmalarını önleme, diş etlerinin görünmemesi, doğal dişe en yakın görüntüdeki porselen diş yapıyoruz. Kısaca diş sağlığınız için aradığınız her şeyi burada bulabileceksiniz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021, 20:05