Dikkat! Omicron Çorum’da

FATİH BATTAR

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Öğretmenevi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da 7 kişide Omicron varyantı görüldüğünü açıkladı.

Omicron ile birlikte Çorum’da vaka sayılarında artış yaşanabileceğine dikkat çeken Çiftçi; “İlimizde şu anda Omicron varyantı 7 kişide görülmüş durumda. Türkiye’de şu anda İstanbul’da daha çok görülen Omicron varyantının ilimize yansımalarının olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız Omicron’a karşı daha dikkatli olsun. Tedbiri elden bırakmayalım.” dedi

Koronavirüsle ilgili son bilgileri paylaşan Çiftçi; “Pandemi başladığı günden bu yana virüsten 1522 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çorum’da bu hafta yüzbinde 138’e geriledi. Omicron varyantı ile birlikte yükseliş trendinin başlayacağını düşünüyoruz. Buradan bir kez daha vatandaşlarımızı uyarıyorum. Maske, sosyal mesafe ve hijyene yine dikkat edelim. Tehlike henüz geçmiş değil.” şeklinde konuştu

Pandemiyle en önemli mücadele aracının aşı olduğunu bir kez daha yineleyen Çiftçi; “Bugüne kadar ilimizde 1.ve 2.doz aşısını olan vatandaşlarımızın oranı yüzde 83.60. Aşılama oranına göre Çorum 19.sırada. Türkiye’de iyi bir oranda olduğumuzu söyleyebiliriz. 12 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılama oranına baktığımız zaman yüzde 79.96. Bu açıdan da iyi durumdayız.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2022, 12:24