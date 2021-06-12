Dikkat! Yeniden kızarmaya başladık

FATİH BATTAR

Koronavirüs haritasını gösteren Hayat Eve Sığar uygulamasında Çorum’da bazı bölgeler yeniden kızardı.

Çorum’da koronavirüs risk haritası güncellenirken, uygulamadaki son verilere göre Çorum’da bazı bölgelerin yeniden kızarmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Mart ayında 17 güren süren sokağa çıkma kısıtlaması ile alınan tedbirler vaka sayılarını büyük oranda düşürmüştü. Son günlerde vatandaşların rehavete kapılarak tedbirleri bırakması ve kendilerini iyileşen hava ile birlikte sokaklara atması ile bazı bölgelerde kızarmalar yeniden başladı.

Yaklaşık 1.5 aydır yemyeşil olan koronavirüs risk haritamızın, 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normalleşme ile birlikte son haftalarda yeniden kızarmaya başladığı görüldü.

Son açıklanan verilere göre Çorum’da vaka sayısı 100 binde 69 olurken, Çorum vaka sayısında en yüksek 25 il içinde yer aldı.

Vali Mustafa Çiftçi de bir açılışta yaptığı konuşmada vatandaşları uyararak, Çorum’da vaka sayılarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtmiş, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini aktarmıştı.