Diş Hastanesi'nin temeli yılbaşına kadar atılacak

FATİH BATTAR

Çorum Web Tv'de Şehir Sohbetleri programında Turhan Candan'ın konuğu olan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Güney Kampüsü'ne yapılacak Diş Hastanesi'nin temelinin yıl sonunda atılmasının planlandığını açıkladı.

Şu anda bakanlık tarafından hastanenin projesinin çizildiğini aktaran Sobacı, yakın zamanda ihaleye çıkacağını ve yıl sonuna kadar temelinin atılmasının planlandığını ifade etti.

ONKOLOJİ MERKEZİ DE YIL SONUNDA BİTECEK

Eylül ayında temeli atılan Onkoloji Merkezi'nin yıl sonunda bitmesinin hedeflendiğini açıklayan Sobacı; "Ankara'ya ve Samsun'a sevk edilen Onkoloji hastaları artık şehir dışına çıkmayacak." dedi