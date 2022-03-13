Diş Hastanesi Nisan’da ihale ediliyor

M.BURAK YALÇIN

AK Parti Buharaevler Mahalle Danışma Meclisi toplantısında konuşma yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısına yapılacak olan Diş Hastanesi’nin ihalesinin Nisan ayında yapılacağını söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, konuşmasında 2023 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın şuana kadar aldığı en yüksek oyu alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğini ifade etti.

AK Parti’nin yenmekten, muhalefetin ise yenilmekten bıkmadığını vurgulayan Ahmet Sami Ceylan, “15 seçimdir saat 18.00’da partilerinin ışıkları sönüyor. 16. seçimde de sonları hüsran olacak. Her karışında bir yiğit yatan bu ülkeyi, öyle kuru sözle değil imanla, aşkla, büyük bir tutkuyla seviyoruz. Bizim Türkiye'den başka vatanımız, milletimizden başka sevdamız yoktur. Kimin ne olduğu, kimin hangi safta olduğu belli oldu artık. Bu millet Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin arkalarında dimdik durarak gereken cevabı verecektir” dedi.

Sağlıktaki yatırımlara da değinen Ceylan, eski hastanede yıkım devam ettiğini, yerine 200 milyon liralık yeni bir Devlet Hastanesi yapılacağını söyledi. Çorum’a yapılması planlanan Diş Hastanesi ile ilgili de bilgi veren Ceylan, yataklı ve çene cerrahisi bulunan Diş Hastanesi’nin ihalesinin Nisan ayında yapılacağını kaydetti.