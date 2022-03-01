Diş Hekimi Ayşe Gizem Kayı diş kayıpları hakkında uyardı 

EROL TAŞKAN

Diş Hekimi Ayşe Gizem Kayı, diş boşluklarının ağızda yol açacağı başka olumsuzluklara dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Diş boşluklarının başka dişlerin de kaybına neden olabileceğine dikkat çeken Gizem Kayı, “Kayıp diş boşluklarının implant ya da diğer protez yöntemleriyle kapatılması, yeni diş kayıplarının önüne geçer.” dedi.

Uzun süre boş olarak kalan diş boşlukların yanındaki ya da karşısındaki dişlerin kayma ya da uzama yapabileceğini hatırlatan Diş Hekimi Ayşe Gizem Kayı, bunun da çapraşık diş yapılanmasına ve ardından da daha çok diş kaybına yol açabileceğini söyledi.

Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Adil Kayışoğlu İş Merkezi Kat:1 No:30/3 adresinde hizmet veren Diş Hekimi Kayı, konuyla ilgili uyarı ve tavsiyelerini şöyle ifade etti;

“Kaybedilen diş boşlukları neden uzun süre boş bir halde kalmamalıdır? Dişler fizyolojik olarak boş olan yerlere kayma ve kapatma eğiliminde olurlar. Örneğin üst azı dişi altta kapaması olan dişin kaybı durumunda aşağı sarkma eğilimi gösterir. Boşluğun yanındaki dişler de boşluğa doğru yan yatarak orayı kapatma eğiliminde olurlar. Bu da dişlerin çapraşık bir hal almasına ve temizliğinin zor yapılmasına neden olur. Tedaviyi zorlaştırır. Temizlenemeyen yüzeyler çürük oluşumunu kolaylaştırır. Bu olumsuzlukların önüne geçmek için mümkün olduğu kadar diş kaybı yaşamamaya özen göstermeli ve kurtulma imkanı olan dişi kurtarmak adına uygulanan tüm tedavi yöntemlerini denemeliyiz. Tüm bunlara rağmen diş kaybı yaşanmışsa, daha fazla diş kaybı yaşamamak için diş kaybı olan yerlerin kaplama, implant ya da diğer protez uygulamalarıyla tamamlanması önem taşır.”