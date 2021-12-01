Diş Hekimi Ayşe Gizem Kayı diş taşı konusunda uyardı

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Diş Hekimi Ayşe Gizem Kayı, diş taşı oluşumlarının diş ve diş eti sağlığı, ağız kokusu ve diş kaybını önleme açısından mutlaka temizlenmesi gerektiğini söyledi.

“Diş taşı temizliği ağız ve diş sağlığı için en önemli ve vazgeçilmez bir tedavi şeklidir.” diyen genç diş hekimi Ayşe Gizem Kayı, oluşan diş taşlarının bakteri tutunmasını sağladığını, oluşum hızına bağlı olarak 6 aylık ve bir yıllık dönemlerde periyodik olarak diş taşı temizliğinin yapılması gerektiğini tavsiye etti.

Ağız kokusundan kurtulmak için diş taşı tedavisi şart

Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Adil Kayışoğlu İş Merkezi Kat:1 No:30/3 adresinde hizmet veren Diş Hekimi Kayı, diş taşı tedavisi ve önemi hakkında şunları söyledi;

“Diş taşı temizliği ağız ve diş sağlığı için en önemli ve vazgeçilmez bir tedavi şeklidir. Diş taşı ağız ortamının fizyolojik dengesi dahilinde olagelen doğal bir sonuçtur. Kişiden kişiye göre oluşum hızı ve yoğunluğu içeriği değişebilmektedir. Diş tası fizyolojik bir oluşum olmasına rağmen bakterilerin tutunması için alan sağlar. Üzerinde bakteri birikimi oluşan diş taşı, diş eti sağlığının bozulmasına arada bir enflamasyon gerilemesine neden olur.

Diş eti rahatsızlığı, ağızda çok ciddi koku oluşumuna, diş çürüklerine ve diş kayıplarına neden olur. Ağız ve diş sağlığının bu nedenle vazgeçilmez ve 1 . Basamak en gerekli tedavi şeklidir. Oluşum hızına göre 6 ay ya da 1 sene periyodlarla düzenli bir şekilde yapılması gerekir. Çay ,kahve ve sigaradan kaynaklanan ve fırçalamayla geçmesi mümkün olmayan lekelenmeleri diş taşı tedavisi ve polisaj işlemleri ile temizleyebiliyoruz.”

