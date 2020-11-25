Diş Hekimi Ayşe Gizem Kayı klinik açtı

FATİH AKBAŞ

Diş Hekimi Ayşe Gizem Kayı ağız ve diş sağlığının insanların dış görünüşü ile yaşam kalitesine etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Diş Hekimi Ayşe Gizem Kayı, Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Adil Kayışoğlu İş Merkezi Kat:1 No:30/3 adresinde açtığı kliniğinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Yaptığı açıklamada ağız ve diş sağlığının önemine değinen Ayşe Gizem Kayı genel sağlık ile diş sağlığının birbiriyle yakından ilgili olduğunun altını çizerek, “Ağız ve diş bakımında dikkatsiz hareket edilmesi hastalık riskini artırır. Bu nedenle, diş sağlığı alışkanlıkları ve ağız bakımı genel sağlığımız açısından üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Diş sağlığı uygulamaları da, sağlıklı bir ağız, diş ve diş etleri için oldukça önemlidir. Bu uygulamalar aynı zamanda dış görünümünüz ve yaşam kalitenizi de olumlu yönde etkiler. Diş hekiminin uygun gördüğü tedavilerle pek çok diş sorununu önleyebilirsiniz” dedi.

Klinikte çeşitli diş sağlığı uygulamalarını yaptıklarını kaydeden Kayı, “Diş beyazlatma, protetik tedaviler, implant, gömülü 20 yaş dişi, estetik dolgular, gülüş tasarımı, zirkonyum ve porselen kaplamalar, çocuk diş tedavisi, kanal tedavisi, air flow ile diş temizliği ve kompozit lamina gibi uygulamaları kliniğimizde gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘PANDEMİ DÖNEMİNDE DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT!’

Pandemi döneminde diş sağlığının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını dile getiren Kayı, “Koronavirüs salgını döneminde vücut direnci çok önemli. Bu dönemde kesinlikle diş sağlığını ihmal etmememiz gerekiyor. Vücut direncini düşürmemek için dişlerimize iyi bakmalıyız. Bu dönemde acil diş tedavileri aksatılmamalıdır. Aksi takdirde küçük sorunlar ileride büyük problemler olarak karşımıza çıkabilir.

Pandemi döneminde kliniğimizde her türlü koruyucu tedbiri hem kendimiz hem de hastalarımız için alarak tedavilerimizi yapıyoruz” diye belirtti.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 18:38