‘Diş tedavisinde normale dönülsün’

RECEP MEBET

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında askıya alınan diş tedavisi hizmetlerinin bir an önce normale dönmesi isteniyor.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, kamuya bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile semt polikliniklerinde diş çekimi dışında herhangi bir işlem yapılamadığından dert yandılar.

Dolgu, protez ve diğer işlemler için gittikleri kurumlardan çaresiz bir şekilde geri döndüklerini anlatan vatandaşlar, “İmkanı olmayan çoğu kimse bu yüzden acılar içinde diş tedavisini ertelemek zorunda kalıyor” diye konuştular.

“Acilen tedavi edilmesi gerektiği halde ertelenen işlemlerse hastaların daha ağır sıkıntılar yaşamasına ve hatta diş kayıplarına neden oluyor” diyen vatandaşlar, yaşadıkları müşkil durumun her geçen gün daha büyük bir boyuta ulaştığına dikkat çektiler.

‘BU İKİLEM ORTADAN KALKMALI’

Diş çekimi dışındaki işlemler için özel sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden bazı vatandaşlar ise sosyal güvenceleri olduğu halde diş tedavisi için yüksek meblağlar ödemek durumunda kaldıklarını söylediler.

“Devlet kurumlarında salgın tehlikesi var da özel de yok mu?” diye soran vatandaşlar, diş tedavisi konusunda oluşan ikilemin ortadan kalkması için kamuda da gerekli tedbirler altında yeniden normale dönülmesini beklediklerini sözlerine eklediler.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterler ışığında fedakarca görevlerini sürdürdüklerini vurgulayan özel diş tedavi kuruluşları temsilcileri ise gerekli tüm kolaylıkları sağlayarak Çorum halkına hizmet vermeye devam ettiklerini ifade ettiler.