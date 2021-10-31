Dismenore nedenleri ve tedavisi

Çorum Özel Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Seniye Burcu Torumtay Alıç, kadınlarda ağrılı adet görme (dismenore) hakkında açıklamalarda bulundu.

Uzm. Opr. Dr. Seniye Burcu Torumtay Alıç, adet gören kadınların yarıdan fazlasında özellikle ilk 1-2 gün bel, kasık ve uyluk iç yüzünde ağrı olduğunu, bu ağrının genellikle hafif fakat bazen günlük aktiveleri kısıtlayacak kadar şiddetli olabildiğini söyledi.

Alıç, konuya ilişkin açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

“Adet döngüsü vajinal kanamanın ilk günü ile başlar ve bir sonraki vajinal kanama zamanına kadar sürer. Bu süre ortalama 28 gündür, bu döngü boyunca ağrı yaygın bir problemdir ve çoğu kadında tedavi edilebilir.

Rahim bir kas dokusudur, tüm kaslar gibi kasılır ve gevşer. Kanama süresince daha şiddetli kasılır ve bu kasılma ağrı olarak hissedilir. Alt karın bölgesinde ağrı, bel ve uyluk iç yüz ağrısına çoğu kez bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı gibi yakınmalar da eklenir.

TANI

Dismenorenin nedeni hastanın semptomları, adet dönemlerini içeren tıbbi öyküsü ve pelvik muayenesi ile saptanabilir. Bunların sonuçlarına dayanarak rahim ağzından sürüntü alınması (smear), laboratuvar testleri ve ultrason muayenesi gibi bazı ek testler istenebilir. Bazı olgularda laparoskopi olarak adlandırılan cerrahi işlem uygulanabilir.

TEDAVİ

Dismenorenin tedavisi ilaçlar ve ağrıyı azaltan teknikleri içerir. Bazı olgularda cerrahi işleme gerek duyulabilir.

İLAÇ TEDAVİSİ

Nonsteroid anti inflamatuarlar olarak adlandırılan ilaçlar prostoglandin üretimini baskılar. Böylece krampların şiddeti azalır. Bu ilaçlar bulantı ve kusma gibi yakınmaları da önleyebilir.Bu ilaçlar siklusun ilk günü alınırsa daha etkili olur. Genellikle bir iki gün almak yeterlidir ve beraberinde alkol almaktan kaçınılmalıdır. Kanama bozukluğu, karaciğer hastalığı, mide hastalıkları ve ülseri olan hastalar tarafından kullanılmamalı veya dikkatle kullanılmalıdır.Doğum kontrol hapları, deriye yapıştırılan bantlar ve vajinal halka gibi hormonal kontrasepsiyon yöntemleri de yumurtlamayı ve bunun sonucu olan prostoglandin salınımını ortadan kaldırdığı için tedavide kullanılabilir, bazı olgularda hormonal rahim içi araçlar önerilebilir.

CERRAHİ TEDAVİ

Ancak altta yatan miyom, endometriozis ya da başka yumurtalık kistleri vb organik patolojilerin varlığında ve diğer tedavilere yanıt alınamadığında cerrahi tedavi bir seçenektir.YARDIMCI TEDAVİLER

Bunlar ağrıyı hafifleten fakat önlemeyen tedavilerdir.

B1 vitamin ve magnezyum takviyesi

Masaj

Akupunktur

Egzersiz: Aerobik, bisiklet, yürüyüş, yüzme gibi egzersizler beyinden ağrıyı azaltan endorfinlerin üretimine neden olur.

Sıcak uygulama: Sıcak banyo, batın üzerine uygulanan sıcak su torbaları ve pedler

Uyku: Adet döngüsü öncesinde ve sırasında uykunuzu aldığınızdan emin olun.

Rahatlama: Meditasyon veya yoga uygulamaları (Haber Merkezi)