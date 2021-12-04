Dr. Ahmet Özsakarya koronaya yenik düştü

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Ahmet Özsakarya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere kısa süre önce koronavirüse yakalanan Özsakarya, iki haftadır yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu. Dr. Ahmet Özsakarya bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dr. Ahmet Özsakarya'nın vefatı hastane personeli başta olmak üzere tüm sağlık camiasını yasa boğarken, başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli bir taziye mesajı yayınladı.

Sezikli, "Nöroloji uzmanımız Dr. Ahmet Özsakarya hocamız vefat etmiştir. Hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başımız sağolsun…" ifadelerini kullandı.

Merhumun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2021, 21:25