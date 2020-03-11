Eczanelerde maske sıkıntısı!

FATİH BATTAR

Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiğine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından Çorum’daki eczanelerde maske talebinde artış yaşandı.

Koronavirüs’ün ortaya çıkmasının ardından Türkiye’de eczanelerde maske fiyatlarında fahiş fiyat uygulaması yapıldığı ve stok yapıldığı iddialarına ilişkin bir açıklama yapan Çorum Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler, şu anda maske talebinde artış yaşandığını ve eczacıların talebe yetişmekte zorlandığını söyledi.

Eczacıların maske satışı yapma zorunluluğu olmadığını dile getiren Güler, eczanelerde satılan maskelerde fahiş fiyat ve stok yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Güler; "Ürün temin edip ekonomik değerlerle sunmaya çalışıyoruz. Kendi eczanem de dahil ekonomik ürün bulamıyorum şu an. Ürünün fiyatlarından dolayı ürün temin etmekte zorlanıyoruz. Kesinlikle eczanelerimizde maskeler fahiş fiyata satılmamaktadır. Artan talep doğrultusunda maskeler bulunamadığında fiyat artışları söz konusu olup, eczaneler kendilerine gelen maskeleri normal fiyata satmaktadırlar. Asla vatandaşımızı sıkıntıya sokacak davranışlardan uzak duruyoruz. Devletimizin bir an önce maske konusuna el atmalarını, maske üreticilerini ve tedarikçi depoları kontrol etmelerini, ülke çağında maske yeterliliğini ve yetersizliğinin tespitini bekliyoruz.” dedi

Maske konusunda ülke çapında artan talep doğrultusunda sıkıntı yaşandığını aktaran Güler; “Bütün dünyayı sarsan Koronavirüs ile ilgili ülkemizde de korunma amaçlı tedbirlerin alınması gerekmektedir. İnsanlar sağlıklarına gelecek her türlü zarardan kendilerini koruma altına almaları en doğal haklarıdır. Biz eczacılar olarak Koronavirüs’ten korunmada en önemli etken gibi görünen maskelerle ilgili sıkıntılar yaşamaktayız. Maskelerle ilgili hedef nokta eczacılar gibi görünmekte ama bizim bulunması zorunlu olmayan bir materyaldir maske. Halkımız için sağlıklarında etken olan tüm ürünleri bulundurduğumuz gibi maskeleri vatandaşlarımız için tedarik etmekteydik. Son zamanlarda artan talep doğrultsunda ülke çapında sıkıntılar yaşanmaktadır. Çünkü üretim talebi karşılamamaktadır. Üretimin talebi karşılaması için üreticilerin desteklenmesi gerekir. Eczaneler tedarik ettikleri depolarda maskeler bulamamakta. Dolayısıyla vatandaş eczaneye başvurduğunda maske bulamadığında kaygı yaşamakta.” ifadelerini kullandı