Elitpark, AHL Park’ta stant açtı

AHL Park AVM’ye gelen ziyaretçilerin şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı.

Çorum Özel Elitpark Hastanesi, AHL Park AVM’de şeker ve tansiyon ölçümü standı açtı.

Elitpark Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Akkaş ve Hastane Müdürü Mehmet Karakaş, alanında uzman ve deneyimli sağlık çalışanları tarafından ücretsiz tansiyon, şeker ölçümü ve ikramların sunulduğu stantı ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, Başhekimi Op. Dr. Ömer Akkaş, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören stantta, çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet ederek uygulamayla ilgili görüşlerini aldı.