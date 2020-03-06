Elitpark kadın doğum uzmanları bilgilendirdi

Özel Elitpark Hastanesi kadın doğum uzmanları Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın ve Op. Dr. Semih Temel, Osmancıklı kadınlara seminer verdi.

Kadın Doğum Tanıtım Günleri kapsamında Osmacık Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen seminerde; gebelik takibi, ağrısız normal doğum, sezaryen, genital estetik, rahim ve yumurtalık kitleleri, adet döngüsü ve düzensizlikleri, laparoskopik cerrahi (kapalı ameliyat), kısırlık (infetilite) ve tedavileri konusunda bilgiler verildi.

Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın, gebelik takibinde ana amacın öncelikle riskli gebeliklerin tespiti ve erken dönemde uygulanabilecek tedavi seçenekleri ile bebek ölümlerinin önüne geçmek olduğunu belirterek, “Burada en önemli iş gebelerimizin düzenli olarak kontrollere gitmesinden geçmektedir.” dedi.