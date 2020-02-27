Elitpark'tan başarılı operasyon

RECEP MEBET

Özel Elitpark Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın ve ameliyathane ekibi, başarılı bir tıbbi operasyona imza attılar.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, çeşitli sağlık şikâyetleri bulunan bir hastaya rahim ameliyatı uygulandığı ve 660 gram ağırlığında ‘Multiple Myom’ çıkarıldığı belirtildi.

Hastannın cerrahi müdahalenin ardından taburcu edildiğini kaydeden yetkililer, açıklamalarında şu bilgilere yer verdiler:

“5 yıldır bel ve kasık ağrısının yanında üç aydır durmayan vajinal kanama şikâyeti ile hastanemize başvuran E.P. isimli hastamızda yapılan ultrasonografide multiple myom tespit edilmiştir. Hastanın mevcut kanama şikâyeti sunucu dış merkezde aldığı ilaç tedavisine rağmen kan değerlerinde son bir ayda 3 birim düşüş olması üzerine derhal operasyon kararı alınmıştır. Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçı’nın ameliyathane ekibiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduğu rahim ameliyatı sonrası 660 gram ağırlığında materyal çıkartılmıştır. Normal koşullar da 50 gram civarında olması beklenen rahim, kitlelerinin etkisi ile 13 katına kadar büyüdüğü gözlenmiştir. Cerrahi sonrası hastamız E.P. şifa bularak taburcu edilmiştir.”